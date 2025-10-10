Зараз в Україні спостерігається типова для жовтня осіння погода — прохолодно, з періодичними дощами та хмарністю. Проте вже незабаром погодні умови почнуть змінюватися, адже циклон, що нині перебуває над центральною частиною Чорного моря, поступово зміщується та втрачає свої позиції.

Факти ICTV дізнавалися, якою буде погода у Вінниці у жовтні та чого очікувати найближчим часом.

Синоптична ситуація в Україні

За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталі Птухи, у найближчі три доби в Україні утримається типова осіння погода. Атмосферний тиск коливатиметься, а рівень вологості залишатиметься підвищеним.

Хоча циклон поступово втрачатиме активність, погодні умови й надалі визначатимуть атмосферні фронти, тому на більшій частині території країни очікуються невеликі дощі. У нічні та ранкові години неділі й понеділка в Карпатському регіоні місцями можливе утворення туману.

Поступово напрямок атмосферних процесів зміниться із південного на північно-західний, що принесе в Україну холодніші повітряні маси. Швидкість вітру становитиме 7–12 м/с, а завтра вдень у південно-західних областях можливі пориви до 15–20 м/с, які створюватимуть відчуття більшої прохолоди.

Температурний режим залишатиметься помірним, тож уночі очікується +5…+12°С, удень +9…+15°С. У неділю на півдні країни та Закарпатті повітря прогріється до +12…+17°С, проте вже в понеділок майже по всій Україні, окрім південних і південно-східних регіонів, температура знизиться на 2–4°.

Погода у Вінниці на жовтень

Про погоду у Вінниці на жовтень 2025 року ми дізнавалися у Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології. Там повідомили, що у суботу, 11 жовтня, на Вінниччині очікується переважно хмарна погода з короткочасними проясненнями.

Уночі місцями пройдуть дощі, а вдень можливі невеликі опади. Вітер північно-західний, помірний, із поривами 15–20 м/с, що може створювати відчуття прохолоди.

Температура повітря у Вінниці вночі становитиме +6…+8 °C, вдень підніметься до +9…+11 °C. По області вночі очікується +5…+10 °C, вдень +8…+13 °C.

Синоптики попереджають про можливі пориви вітру швидкістю 15–20 м/с, тому 11 жовтня оголошено перший рівень небезпечності жовтий.

Прогноз погоди у Вінниці на тиждень

У Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології прогнозують, що у неділю, 12 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі місцями пройдуть дощі, вдень опади будуть незначними. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +5…+10 °C, удень +8…+13 °C.

У понеділок, 13 жовтня, очікується переважно хмарна погода. Уночі можливий дощ, проте вдень — без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до +2…+7 °C, удень становитиме +7…+12 °C.

У вівторок, 14 жовтня, опадів не прогнозується. Температура вночі коливатиметься від 0 до +5 °C, удень від +4 до +9 °C.

У середу, 15 жовтня, істотних опадів також не очікується. Вночі температура становитиме 0…+5 °C, удень +5…+10 °C.

