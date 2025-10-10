Сили спеціальних операцій знищили ДРГ противника в Ямполі на Донеччині та не допустили подальшого просування окупантів.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій.

Бійці ССО вибили російські ДРГ з Ямполя

У ССО повідомили, що противник намагався закріпитися у селищі Ямпіль невеликими диверсійно-розвідувальними групами.

Метою ворога було створення плацдарму для подальших штурмових дій.

Для стабілізації ситуації та відновлення контролю над районом у населений пункт увійшли підрозділи 8 полку Сил спеціальних операцій ЗСУ.

– Спецпризначенці провели комплекс спеціальних дій, виявили та знищили групи противника, здійснили зачистку території та не допустили подальшого просування ворога, – йдеться у повідомленні.

У результаті злагоджених дій українських військових противник зазнав втрат і був відкинутий від Ямполя.

На відео, яке опубліковано на сторінці ССО, спецпризначенці взяли у полон щонайменше одного російського піхотинця.

Ямпіль на карті

За останніми даними Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку противник 17 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

