Поступове похолодання супроводжується посиленням ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України. Сьогоднішній день не став винятком — через атаки певні населені пункти залишилися без світла.

Що відомо про відключення світла у Чернігівській області та чи діють графіки відключень світла, читайте далі.

Відключення світла у Чернігові 10 жовтня: що відомо

Чернігівобленерго повідомляє, що ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівської області. Можливі аварійні відключення у Чернігові.

Зараз дивляться

Енергетики працюють без перерв, відновлюючи електропостачання та забезпечуючи стабільність енергосистеми. Станом на 10 жовтня на Чернігівщині діють обмеження у споживанні електроенергії, можливі додаткові аварійні відключення.

Учора Чернігівобленерго опублікувало графік планових відключень. Проте через сьогоднішню нічну атаку на енергетичну інфраструктуру окремі споживачі можуть залишитися без світла поза запланованими годинами.

Уночі Ніжинщина знову опинилася під прицілом ворога — Шахеди атакували енергетичний об’єкт у Ніжинському районі.

Після атак у Київській, Харківській, Сумській та Полтавській областях діють графіки аварійного відключення електроенергії. На Чернігівщині ситуація змінюється залежно від ушкоджень.

В обленерго нагадують, що перевірити черги відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна на сайті компанії, через Viber-бот або Telegram-бот.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.