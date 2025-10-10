Протягом п’ятниці, 10 жовтня, триває відновлення після нічної атаки РФ. Станом на вечір вдалося відновити електропостачання для понад 725 тис. сімей.

Проведенню ремонтних робіт заважали ворожі обстріли, заявив президент Володимир Зеленський.

Відновлення після нічної атаки РФ: що відомо

– Багато роботи. Зараз уже відновили постачання електрики для більш ніж 725 тис. сімей. Київ, Київщина, Дніпровщина, Кіровоградська область, Черкаси, Чернігів. Залишається непростою ситуація на Сумщині, також Харківщина, Херсонщина, Донеччина, – зазначив глава держави.

За його словами, ремонти ускладнені через безпекову ситуацію – протягом дня тривали дронові атаки та обстріли.

– Ще триває робота й у столиці. Де це потрібно, енергетики ввели графіки по електриці. Київ і Кіровоградська область – протягом дня працювали, щоб відновити постачання води. В Києві майже відновлено, на Кіровоградщині триває запуск насосів і наповнення мережі, – розповів глава держави.

Серед пріоритетних завдань він назвав підготовку достатнього резервного живлення для водоканалів. У деяких громадах це вдалося реалізувати.

Президент повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі у Києві та областях, на енергетичних об’єктах.

– Усім надається допомога. У Запоріжжі росіяни, на жаль, убили дитину – сім років було хлопчику. Мої співчуття, – зазначив Зеленський.

Раніше президент повідомив, що цієї ночі ворог використав для атаки понад 450 дронів та понад 30 ракет.

Унаслідок влучань по об’єктах критичної інфраструктури був знеструмлений лівий берег Києва.

Частково не було світла у Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях.

