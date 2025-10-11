Байден проходить новий етап лікування від раку: що відомо
Експрезидент США Джо Байден у рамках лікування раку передміхурової залози проходить курс променевої терапії, повідомив його прессекретар.
Байден проходить курс променевої терапії від раку
Як зазначив прессекретар Байдена, 82-річний колишній президент США також проходить гормональну терапію, але її подробиці не повідомляються, пише NBC News.
Очікується, що променева терапія триватиме п’ять тижнів і стане новим етапом у його лікуванні, повідомило джерело видання.
Нагадаємо, що у травні 2025 року у Байдена діагностували агресивну форму раку простати з метастазами у кістках.
Захворювання було виявлено після того, як політик повідомив про симптоми, пов’язані з сечовипусканням. Під час обстеження медики знайшли невеликий вузлик на його передміхуровій залозі.
На той час адміністрація Байдена заявила, що “йому поставили діагноз раку простати з індексом Глісона 9 (група 5) і метастазами у кістках”.
У вересні Байдену зробили операцію Мохса — процедуру з видалення ракових уражень шкіри.