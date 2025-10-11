Без потепління та із заморозками: якою буде погода в Україні наступного тижня

Наступного тижня в Україні утримається прохолодна погода без істотного потепління. Загальний температурний фон буде нижчим за норму, адже до країни надходитиме волога й холодна повітряна маса зі Скандинавії та Балтики.

Детальніше про те, якою буде погода протягом наступних 7 днів – Фактам ICTV розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Якою буде погода на вихідних 11-12 жовтня

У суботу, 11 жовтня, у більшості областей очікуються невеликі дощі. У неділю, 12 жовтня, опади поступово відступатимуть, небо проясниться. Денна температура коливатиметься у межах +10-12 градусів.

Зараз дивляться

– Вітер дещо пожвавиться. На вихідних будуть пориви вітру до 10 м/с, але це не штормовий вітер, тобто не небезпечне явище, – зауважила синоптикиня.

Прогноз погоди на тиждень

Із понеділка розпочнеться зниження температури, оскільки до України надійде холодне арктичне повітря.

– Завдяки хмарності температурний фон вночі буде переважно додатній – +1-6 градусів, на півдні країни – до +8-9 градусів. А ось денні максимуми уже будуть нижче +10 градусів, особливо у північних, західних, центральних і східних областях. Тобто температурний фон вдень буде +4-9 градусів, а на півдні країни – +10-12, – розповіла Наталія Голеня.

Синоптикиня зазначила, що до кінця наступного тижня потепління в Україні не очікується. Під час прояснення уночі місцями можливі заморозки, особливо в Карпатах.

– У горах і високогір’ях уночі вже будуть мінусові значення. А от на решті території України у вівторок, середу, четвер і п’ятницю під час прояснень може бути зниження нічних мінімумів до нуля і слабкого морозу в 1-2 градуси. Температурний фон буде нижчим за норму, – сказала експертка.

Підвищення температурного фону, за словами Наталії, можливе в кінці місяця, після 20 жовтня. А поки українців очікує прохолодна погода, середньодобова температура перейде межу, після якої зазвичай розпочинають опалювальний сезон.

– Середньдобова температура на наступному тижні буде +8 градусів і нижче, – додала синоптикиня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.