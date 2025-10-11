Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський провів комплексну робочу нараду, присвячену підсумкам діяльності ЗСУ у вересні.

Про підсумки вересня Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Протиповітряна оборона — перший пріоритет

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що попереду нас чекають нові випробування, адже за місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза.

Зараз дивляться

— І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики, – наголосив Сирський.

Сирський про ситуацію на фронті у вересні 2025

Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні противника та стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, зокрема Лиманському, Покровському, Добропільському та Новопавлівському.

За даними командування, протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали близько 28,5 тис. осіб.

Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку.

— Завдяки успішним діям підрозділів Десантно-штурмових військ, штурмових полків та інших частин Сил оборони вдається зупиняти й відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію всієї Донецької області. Дякую нашим воїнам за стійкість і результативність! — заявив Сирський.

Програма DeepStrike — удари по логістиці і ВПК РФ

Сирський також розповів про успіхи в реалізації програми DeepStrike: минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70.

Зокрема, значно зменшено виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин та інших складових російського ВПК, зокрема переробку нафти в РФ знижено на 21%.

Крім того, активізується створення нового роду військ — безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил.

Також вдосконалюється система штурмових військ та формується командування Кіберсил.

У ЗСУ тривають заходи оптимізації органів військового управління. Завершили свою діяльність

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що через метеорологічні умови можливість відбиття російської нічної атаки зменшилася на 20-30%.

Дощова погода та туман ускладнили використання авіації.

Зеленський також наголосив, що в Україні необхідно забезпечити протиповітряною обороною 203 основні об’єкти енергетичної, газової системи та водопостачання.

Фото: Олександр Сирський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.