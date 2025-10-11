Уночі проти 11 жовтня 2025 року Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши 78 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Повітряний напад відбивали підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Такі дані станом на ранок 11 жовтня оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 11 жовтня: що відомо

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною було збито або приглушено 54 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера та інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного дрона на шести локаціях.

Зокрема, вночі ворог атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області.

Є пошкодження енергетичного обладнання, двох житлових будинків та будівлі готельного комплексу.

Наразі відомо про одного постраждалого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 326-ту добу.

