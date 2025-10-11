Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Дії тимчасово зупинять дві послуги для водіїв: деталі
У Дії з 13 жовтня тимчасово будуть недоступні дві послуги для водіїв: заміна техпаспорта та купівля/продаж автомобіля.
Про це повідомили у пресслужбі сервісу Дія.
Які послуги в Дії тимчасово зупинять
Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме: заміна техпаспорта та перереєстрація автівки.
Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до цих змін, тому ці послуги в Дії будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня.
Послуги із заміни техпаспорта та купівлі/продажу автомобіля запрацюють за декілька днів.
Джерело: Дія
