У Дії з 13 жовтня тимчасово будуть недоступні дві послуги для водіїв: заміна техпаспорта та купівля/продаж автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі сервісу Дія.

Які послуги в Дії тимчасово зупинять

Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме: заміна техпаспорта та перереєстрація автівки.

Сервісному центру МВС потрібен час, щоб підготуватися до цих змін, тому ці послуги в Дії будуть тимчасово недоступні з 13 жовтня.

Послуги із заміни техпаспорта та купівлі/продажу автомобіля запрацюють за декілька днів.

Джерело : Дія

