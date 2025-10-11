Сьогодні зранку 11 жовтня зупиняли свій рух три поїзди далекого сполучення через нібито їхнє замінування.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Повідомлення про замінування поїздів

Так, невідомі повідомили про замінування трьох поїздів далекого сполучення:

Зараз дивляться

№68/20 Київ — Варшава

№733 Дніпро — Київ

№748 Тернопіль — Київ

Поїзди зупинили, пасажири вийшли з вагонів на безпечну дистанцію. Вибухотехніки та правоохоронці обстежили потяги. На щастя, вибухових речовин не знайшли.

Поїзди відновили рух. Затримка склала менше ніж годину.

Вночі 2 жовтня у Сумській області затримувалися поїзди через пошкодження інфраструктури та знеструмлення внаслідок російського обстрілу.

2 жовтня Укрзалізниця повідомила про технічний збій у своїй системі, через що тимчасово були недоступні онлайн-сервіси компанії.

Нагадаємо, що 10 жовтня, Укрзалізниця запустила щоденне залізничне сполучення між Україною та Румунією. Маршрут потяга з Румунією пролягатиме таким маршрутом: Київ – Вінниця – Жмеринка – Могилів-Подільський – Велчинець – Унгени – Ясси – Бухарест.

Джерело : Укрзалізниця

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.