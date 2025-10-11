Державна податкова служба України звернулася до продавців електроніки та побутової техніки із закликом зупинити необґрунтоване підвищення цін на пристрої резервного живлення.

Про це повідомила виконувач обов’язків голови ДПС Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

ДПС про ціни на пристрої резервного живлення

Леся Карнаух розповіла, що нещодавно провела зустріч із представниками великих мереж, які працюють на ринку електроніки.

Під час розмови йшлося про необхідність чесних правил гри, прозорості бізнесу та відповідальності перед суспільством.

— Останній блекаут став черговим випробуванням на міцність. І шкода, що гідно його пройти вистачає сил та совісті не всім, — зазначила очільниця ДПС.

За словами Карнаух, протягом останніх днів податкова отримала низку сигналів про стрімке зростання цін на пристрої резервного живлення.

— Поки люди сиділи без світла й води по 12–18 годин, дехто вирішив підзаробити. Ми вже фіксуємо факти підвищення цін — в окремих випадках до 30% лише за тиждень, — наголосила вона.

Як повідомила Леся Карнаух, у більшості випадків ініціаторами подорожчання стали оптові постачальники, які реагували на підвищений попит із боку роздрібних мереж.

— Бажання заробити — логічне, але користатися кризовою ситуацією — неприпустимо. Наприклад, одна з мереж за дві години підняла ціну на зарядну станцію на понад 2 тис. гривень, розуміючи, що люди змушені будуть переплачувати, — додала вона.

Окремо в.о. голови ДПС звернула увагу на проблему так званої сірої техніки, яка масово з’являється на ринку.

Податкова вже фіксує такі випадки та обіцяє реагувати відповідно до законодавства.

У межах контролю за касовою дисципліною ДПС планує посилити перевірки правильності формування цін і повноти сплати податків.

— Дуже сподіваюся, що цей штучний стрибок цін — тимчасовий. Ми маємо керуватися взаємоповагою, підтримкою одне одного й чесно працювати за єдиними правилами для всіх, — підсумувала Леся Карнаух.

