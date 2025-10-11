Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 11 жовтня: знищено ще 1 060 окупантів, один танк і 21 артсистема
Втрати ворога на 11 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 060 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 326-ту добу повномасштабної війни становлять 1 121 570 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 11 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 121 570 (+1 060) осіб;
- танків – 11 247 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 345 (+6);
- артилерійських систем – 33 568 (+21);
- РСЗВ – 1 518 (+1);
- засобів ППО – 1 225;
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 766 (+219);
- крилатих ракет – 3 859 (+18);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 847 (+72);
- спеціальної техніки – 3 973.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 326-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
