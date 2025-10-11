Втрати ворога на 11 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 060 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 326-ту добу повномасштабної війни становлять 1 121 570 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 11 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 121 570 (+1 060) осіб;
  • танків – 11 247 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 345 (+6);
  • артилерійських систем – 33 568 (+21);
  • РСЗВ – 1 518 (+1);
  • засобів ППО – 1 225;
  • літаків – 427;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 766 (+219);
  • крилатих ракет – 3 859 (+18);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 847 (+72);
  • спеціальної техніки – 3 973.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 326-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

