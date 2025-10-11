Втрати ворога на 11 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 060 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 326-ту добу повномасштабної війни становлять 1 121 570 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 11 жовтня 2025

особового складу – близько 1 121 570 (+1 060) осіб;

танків – 11 247 (+1);

бойових броньованих машин – 23 345 (+6);

артилерійських систем – 33 568 (+21);

РСЗВ – 1 518 (+1);

засобів ППО – 1 225;

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 766 (+219);

крилатих ракет – 3 859 (+18);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 847 (+72);

спеціальної техніки – 3 973.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 326-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

