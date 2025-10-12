З початку серпня по об’єктах УЗ нанесено майже 300 ударів. Водночас залізничники встигають у середньому за 4 години відновити інфраструктуру після атак, і продовжити рух потягів того ж дня.

З початку серпня по об’єктах Укрзалізниці завдано майже 300 ударів

Укрзалізниця залишається символом стійкості країни, оскільки, попри обстріли, швидко відновлює інфраструктуру та продовжує рух потягів.

– Під щоденними обстрілами залізничники забезпечують сполучення, евакуацію людей, доставку допомоги і підтримують рух країни. Щодня залізниця встигає в середньому за 4 години відновити інфраструктуру після атак — і вже того ж дня продовжує рух, – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Загалом за серпень Росія майже 300 разів вдарила по по об’єктах УЗ, а за час повномасштабного вторгнення забрала життя 37 залізничників, які виконували свої обов’язки. До того ж, 221 робітник Укрзалізниці був поранений.

– Мав честь нагородити та подякувати працівникам Укрзалізниці, які щодня забезпечують рух країни, у найскладніших умовах. Наші північні та східні області фактично перебувають під цілодобовими атаками. Завдяки залізничникам навіть після масованих нічних обстрілів поїзди продовжують курсувати, – повідомив міністр.

Він наголосив, що там, де пошкоджено колії або станції, працюють комбіновані маршрути — потяг і автобус.

– Так ми зберігаємо сполучення і можливість людей дістатися безпечних місць. Дякую кожному, хто віддано працює на своїх місцях, – додав Олексій Кулеба.

Також символічно, днями в рейс вирушили шість нових вагонів, виготовлених на Крюківському вагонобудівному заводі. П’ять із них було відправлено на Харків, один — на Дніпро. За словами міністра, це прифронтові напрямки, де навантаження на систему найбільше.

– Ці вагони стали фінальними у партії з 66 вагонів, замовлених Укрзалізницею минулого року. Кожен новий вагон — результат роботи сотень людей. Такі замовлення дають роботу, забезпечують податки, підтримують промисловість і стабільність у регіонах, – повідомив Кулеба.

До того ж, у виробництві було задіяно понад 160 українських компаній, серед них — релоковані з тимчасово окупованих територій.

