Президент України Володимир Зеленський заявив, що впродовж тижня багато регіонів України перебувало під російськими обстрілами, і сьогодні у неділю, 12 жовтня, повітряна тривога лунає у низці областей.

Зеленський наголошує, що Росія продовжує повітряний терор українських міст і громад, та посилює удари по енергетиці.

Зеленський про удари РФ за тиждень

За словами президента, від російських обстрілів щодня гинуть наші люди. Так, вчора в Костянтинівці від ударів авіабомби у храмі загинула дитина.

Зараз дивляться

Лише за цей тиждень проти України Росія застосувала понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 керованих авіабомб.

– Всюди, де потрібно, наші служби продовжують ліквідувати наслідки ударів, ведуть ремонтні роботи, допомагають усім нашим людям. Важливо, щоб керівники на місцях забезпечили належну підтримку постраждалим, – наголосив очільник держави.

За його словами, Москва дозволяє собі такі масовані удари по Україні і відверто користується тим, що світ наразі сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході (припинення війни в Газі, – Ред.).

Володимир Зеленський закликає світ не послабляти тиск на Росію.

– Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, – все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході, – каже президент.

Вночі 12 жовтня Росія вчергове атакувала Україну, застосувавши 118 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, а також керовану авіаційну ракету Х-31.

11 жовтня росіяни атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеси. Без електропостачання залишаються 44 населених пункти.

10 жовтня ворожі ударні дрони атакували бригаду АТ Чернігівобленерго у районі села Жадове Семенівської громади Чернігівської області. Дві людини загинуло.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.