Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 12 жовтня: знищено ще 1 240 окупантів, один танк і 10 артсистем
Втрати ворога на 12 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 240 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 327-ту добу повномасштабної війни становлять 1 122 810 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 12 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 122 810 (+1 240) осіб;
- танків – 11 248 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 345;
- артилерійських систем – 33 578 (+10);
- РСЗВ – 1 518;
- засобів ППО – 1 225;
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 010(+244);
- крилатих ракет – 3 859;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 934 (+87);
- спеціальної техніки – 3 976 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 327-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
