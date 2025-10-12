Втрати ворога на 12 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 240 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 327-ту добу повномасштабної війни становлять 1 122 810 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 12 жовтня 2025

особового складу – близько 1 122 810 (+1 240) осіб;

танків – 11 248 (+1);

бойових броньованих машин – 23 345;

артилерійських систем – 33 578 (+10);

РСЗВ – 1 518;

засобів ППО – 1 225;

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 010(+244);

крилатих ракет – 3 859;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 934 (+87);

спеціальної техніки – 3 976 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 327-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.