Втрати ворога на 12 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 240 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 327-ту добу повномасштабної війни становлять 1 122 810 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 12 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 122 810 (+1 240) осіб;
  • танків – 11 248 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 345;
  • артилерійських систем – 33 578 (+10);
  • РСЗВ – 1 518;
  • засобів ППО – 1 225;
  • літаків – 427;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 010(+244);
  • крилатих ракет – 3 859;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 934 (+87);
  • спеціальної техніки – 3 976 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 327-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи в окупованому Донецьку: у місті спалахнула масштабна пожежа
Вибухи у Донецьку 11 жовтня

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.