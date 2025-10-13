Підготовка до опалювального сезону 2025/2026 року є одним із найважливіших завдань для органів влади різних рівнів. З цією метою за розпорядженням голови Львівської райдержадміністрації Павла Грабського створено районний штаб, який координує всі необхідні роботи.

Факти ICTV дізнавалися, коли розпочнеться опалювальний сезон у Львові та як триває підготовка до нього.

Підготовка до опалювального сезону 2025-2026 у Львові

Нещодавно відбулася онлайн-нарада з громадами району, де обговорили ключові питання готовності до зими.

Як повідомили у Львівській районній державній адміністрації, наразі у Львівському районі функціонує 495 котелень і 582 кілометри теплових мереж, підготовка яких майже завершена. У водопровідно-каналізаційному господарстві замінено 31,21 кілометра аварійних трубопроводів та підготовлено 200 артезіанських свердловин.

Також до зими підготували 10 725 житлових будинків, зокрема 345 з відремонтованими дахами.

Для забезпечення належного утримання доріг у зимовий період громади готують спеціалізовану техніку, а саме 283 одиниці, з яких 90 залучені додатково. Уже заготовлено 46,7 тисячі тонн посипкових матеріалів для боротьби з ожеледицею.

Окрема увага приділяється безпеці та захисту критичної інфраструктури. Підприємства району забезпечені генераторами, запасами пального та альтернативних видів палива, зокрема дровами, пелетами та брикетами. Це дасть змогу опалювати об’єкти соціальної сфери у разі надзвичайних ситуацій.

Опалювальний сезон у Львові: дата

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook, що ліміт газу на жовтень становить 8 млн кубічних метрів. Для того, щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період, необхідно ще близько 10 млн кубометрів, яких наразі немає.

За його словами, тепло подане за заявками в школи, дитячі садочки та лікарні. Водночас близько 350 000 львів’ян мають індивідуальне опалення — пічне або для приватних будинків, тому їхня ситуація простіша.

Щодо ТЕЦ-1 та ТЕЦ-2, поки немає лімітів газу, вони не можуть працювати на повну потужність. Наступного тижня або двох планується тестування всіх альтернативних систем, впроваджених у місті. Зокрема, близько 97% світлофорів можуть працювати без централізованого електропостачання, тож за потреби вони будуть переведені в автономний режим.

Опалення у школах, де встановлені твердопаливні котли, буде забезпечуватися від них. Наразі таких шкіл 18. Великі лікарні також мають твердопаливні котли, і їх підключення буде проведене.

Також буде протестована альтернативна подача води без електропостачання, з використанням дизель-генераторів. Крім того, оновлено реєстр усіх пічок, встановлених у будинках, зокрема під час хвилі 2022–2023 років, коли в укриттях встановлювали пічки з дровами. За словами Садового, важливо, щоб усі системи були в робочому стані, адже ситуація може змінитися в будь-який момент, і це дозволить гарантувати безпеку мешканців.

Садовий наголосив, що кожна родина має розуміти, якщо газу фізично не буде, опалення працюватиме складніше. Якщо ж ліміти будуть мінімальні, першочергово тепло подаватиметься до лікарень, шкіл та садочків. У разі складних ситуацій міська влада готова безпосередньо взаємодіяти з громадою. Наразі всі системи міста перебувають у робочому стані.

Для мешканців району знову працюватимуть Пункти незламності. У 22 громадах буде відкрито 110 таких пунктів, а у Львівській міській громаді — 843. Вони забезпечать людей теплом, електроенергією, зв’язком та доступом до інтернету у разі тривалих відключень.

