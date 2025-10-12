Найдешевшим способом знищення російських Шахедів є дрони-перехоплювачі, однак головною проблемою залишається фінансування їх виробництва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі Sunday Briefing на телеканалі Fox News.

Дрони-перехоплювачі найефективніші проти Шахедів

Глава держави наголосив, що і в Європі, і у Сполучених Штатах визнають ефективність цього методу боротьби з дронами-камікадзе.

За його словами, нині рівень успішного перехоплення становить 68% і продовжує зростати.

Зеленський повідомив, що кілька українських компаній уже розпочали масове виробництво дронів-перехоплювачів, проте головною перепоною залишається брак коштів.

– Питання у грошах, і це реальна проблема, бо потрібне фінансування, – наголосив президент.

За словами Зеленського, один дрон-перехоплювач коштує від $3 тис. до $5 тис. Для перехоплення одного Шахеда потрібно два-три таких апарати, тоді як вартість російського безпілотника сягає $120–150 тис.

– Але проблема в тому, що потрібно тисячі перехоплювачів щоденно, а сьогодні у нас не вистачає грошей, щоб приватні виробники наростили виробництво, – зазначив український лідер.

Нагадаємо, у неділю, 12 жовтня, відбулася вже друга за два дні розмова між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Лідери обговорили посилення системи протиповітряної оборони України, можливість завдання далекобійних ударів та ситуацію в енергетичному секторі.

