Україна сама вирішуватиме, як витратити кошти: Каллас про репараційну позику
Якщо буде ухвалено відкриття репараційної позики, профінансованої за рахунок заморожених у ЄС російських активів, то саме Київ визначатиме, як використовувати отримані кошти.
Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас під час візиту до Києва на спільному преспідході до преси з президентом Володимиром Зеленським.
Каллас про заморожені активи РФ
У Каллас запитали, чи можуть заморожені активи РФ бути використані для закупівлі ракет Tomahawk для України.
– Україна найкраще знає, які військові можливості їй потрібні – чи то Patriot, чи то Tomahawk, чи якісь інші засоби. Тож не нам говорити, а Україні, що їй насправді потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні з цими потребами. І саме тому ми обговорюємо різні ініціативи допомоги, – заявила Каллас.
Вона зауважила, що саме Україна також має вирішувати, як використовувати кошти в разі схвалення ідеї репараційного кредиту.
– Щодо заморожених активів, щодо репараційної позики, яка базується на заморожених активах і на ідеї, що Росія винна Україні за завдану шкоду, то Україна має сама вирішувати, на що використовуватимуться ці гроші, – сказала вона.
Нещодавно Зеленський обговорив із главою Європейського центрального банку Крістін Лагард, як справедливо використати заморожені російські активи. Після розмови він заявив, що рішення вже є, як це зробити.