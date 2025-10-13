Якщо буде ухвалено відкриття репараційної позики, профінансованої за рахунок заморожених у ЄС російських активів, то саме Київ визначатиме, як використовувати отримані кошти.

Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас під час візиту до Києва на спільному преспідході до преси з президентом Володимиром Зеленським.

Каллас про заморожені активи РФ

У Каллас запитали, чи можуть заморожені активи РФ бути використані для закупівлі ракет Tomahawk для України.

Зараз дивляться

– Україна найкраще знає, які військові можливості їй потрібні – чи то Patriot, чи то Tomahawk, чи якісь інші засоби. Тож не нам говорити, а Україні, що їй насправді потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні з цими потребами. І саме тому ми обговорюємо різні ініціативи допомоги, – заявила Каллас.

Вона зауважила, що саме Україна також має вирішувати, як використовувати кошти в разі схвалення ідеї репараційного кредиту.

– Щодо заморожених активів, щодо репараційної позики, яка базується на заморожених активах і на ідеї, що Росія винна Україні за завдану шкоду, то Україна має сама вирішувати, на що використовуватимуться ці гроші, – сказала вона.

Нещодавно Зеленський обговорив із главою Європейського центрального банку Крістін Лагард, як справедливо використати заморожені російські активи. Після розмови він заявив, що рішення вже є, як це зробити.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.