Після атак ворога ряд областей в Україні залишились без стабільного електропостачання. Список областей, де застосували відключення електроенергії опублікувало Міненерго.

Аварійні відключення електроенергії в Україні: що відомо

За інформацією міністерства, агресори пошкодили енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей.

– Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, – йдеться у повідомленні

У список областей, де застосовані аварійні відключення, потрапили споживачі у:

Харківській;

Сумській;

Полтавській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій (для промислових споживачів);

Кіровоградській (частково);

Також, як і раніше, погодинні відключення світла тривають у Чернігівській області.

Очікується, що їх скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Споживачів закликали стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу та раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері – це допомагає знизити навантаження на систему.

Також їм нагадали, що під час аварійних відключень попередні графіки уже не діють.

Тим часом в Укренерго зазначили, що стан енергосистеми України погіршився, в тому числі, через ріст споживання електроенергії.

– Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно до кінця поточної доби, – сказано в повідомленні компанії.

За їхніми підрахунками, станом на 8:30 13 жовтня споживання електрики було на 9,5% вищим, ніж попереднього робочого дня, в який не застосовувались обмеження – у четвер, 9 жовтня.

Там вважають причиною змін зниження температури повітря, а також – утримання хмарної погоди майже на всій території України.

Такі погодні умови знизили ефективність побутових сонячних електростанцій, а також збільшили використання електрообігрівачів перед початком опалювального сезону, що разом зумовило додаткове навантаження на енергосистему.

Крім того, Укренерго зафіксувало добовий максимум споживання увечері 12 жовтня. Повідомляється, що він був на 1,4% вищим, ніж максимум попередньої неділі, 5 жовтня.

Джерело : Міненергетики

