В Україні до кінця тижня очікується прохолодна погода без істотного потепління. Загальна температура залишатиметься нижчою за кліматичну норму, оскільки країну продовжить охолоджувати волога й холодна повітряна маса із Скандинавії та Балтики.

Про те, якою буде погода найближчими днями в Україні та коли чекати заморозків в Запоріжжі, читайте в нашому матеріалі.

Погода в Україні до кінця тижня

За словами начальниці відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голені, у вівторок, 14 жовтня температура продовжить знижуватися, оскільки в Україну надходить холодне арктичне повітря.

Синоптикиня наголосила, що вночі завдяки хмарності термометри показуватимуть +1…+6°C, на півдні країни до +8…+9°C. Денна температура буде вже нижчою за +10°C, особливо у північних, західних, центральних та східних областях +4…+9°C, на півдні +10…+12°C.

За її словами, до кінця тижня потепління не передбачається. Під час ясних ночей можливі заморозки, особливо у Карпатах, де в горах температура опуститься нижче нуля. На більшій частині території України у вівторок–п’ятницю вночі також можливі слабкі заморозки 0–2°C.

Підвищення температури прогнозується лише після 20 жовтня, а поки середньодобова температура буде +8°C і нижче.

Коли будуть заморозки в Запоріжжі

У Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології розповіли, що протягом робочого тижня погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Можливі невеликі дощі.

Температура вночі становитиме близько +5°C, вдень до +14°C.

Очікують і перші заморозки в Запоріжжі. На поверхні ґрунту вночі та вранці 14–17 жовтня місцями очікуються заморозки 0–3°C. Тож синоптики радять подбати про урожай, адже заморозки можуть пошкодити овочеві, плодові та технічні культури.

13–14 жовтня в районі Запоріжжя прогнозується середній рівень пожежної небезпеки (3 клас).

Далі, погодні умови сприятимуть низькій ймовірності поширення пожеж, якщо будуть джерела займання.

