Кличко звільнив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА: що відомо
Київський міський голова Віталій Кличко звільнив Миколу Поворозника з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.
Відповідне розпорядження опубліковане 14 жовтня на офіційному сайті КМДА.
Що відомо про звільнення Миколи Поворозника
– Звільнити Поворозника Миколу Юрійовича з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 13 жовтня 2025 року, – йдеться у документі.
Іншим розпорядженням Кличко поклав виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на заступника голови адміністрації Петра Пантелеєва.
Нагадаємо, 8 жовтня Кличко звернувся до Кабінету міністрів та Офісу президента з поданням щодо звільнення свого першого заступника Миколи Поворозника.
30 червня, міський голова відсторонив Поворозника від виконання службових обов’язків.
Причиною відсторонення стала інформація, поширена у ЗМІ, про те, що посадовець нібито святкував свій день народження разом з іншими чиновниками КМДА у робочий час під час Дня жалоби 25 квітня.
День народження Поворозника припадає на 10 квітня.
24 квітня РФ здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву. Унаслідок атаки в Святошинському районі столиці загинули 12 людей.
Загалом під час нічної атаки РФ застосувала 70 ракет і 145 безпілотників.
У ЗМІ були оприлюднені фотографії святкування на території Вишгородського водоканалу на березі Київського моря.
Поворозник назвав цю інформацію маніпуляцією. За його словами, святкування не було – колеги лише вечеряли й спілкувалися.
Посадовець також заявив, що відео з місця події, ймовірно, було зняте із залученням силових структур.
Подія відбувалася вдень 25 квітня – у день оголошеної жалоби за жертвами російського удару 24 квітня.