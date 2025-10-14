Київський міський голова Віталій Кличко звільнив Миколу Поворозника з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

Відповідне розпорядження опубліковане 14 жовтня на офіційному сайті КМДА.

Що відомо про звільнення Миколи Поворозника

– Звільнити Поворозника Миколу Юрійовича з посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 13 жовтня 2025 року, – йдеться у документі.

Іншим розпорядженням Кличко поклав виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на заступника голови адміністрації Петра Пантелеєва.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 8 жовтня Кличко звернувся до Кабінету міністрів та Офісу президента з поданням щодо звільнення свого першого заступника Миколи Поворозника.

30 червня, міський голова відсторонив Поворозника від виконання службових обов’язків.

Причиною відсторонення стала інформація, поширена у ЗМІ, про те, що посадовець нібито святкував свій день народження разом з іншими чиновниками КМДА у робочий час під час Дня жалоби 25 квітня.

День народження Поворозника припадає на 10 квітня.

24 квітня РФ здійснила масований ракетно-дроновий удар по Києву. Унаслідок атаки в Святошинському районі столиці загинули 12 людей.

Загалом під час нічної атаки РФ застосувала 70 ракет і 145 безпілотників.

У ЗМІ були оприлюднені фотографії святкування на території Вишгородського водоканалу на березі Київського моря.

Поворозник назвав цю інформацію маніпуляцією. За його словами, святкування не було – колеги лише вечеряли й спілкувалися.

Посадовець також заявив, що відео з місця події, ймовірно, було зняте із залученням силових структур.

Подія відбувалася вдень 25 квітня – у день оголошеної жалоби за жертвами російського удару 24 квітня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.