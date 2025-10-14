З настанням холодів в Україні поступово наближається початок опалювального сезону. Комунальні підприємства проводять останні підготовчі роботи, перевіряють стан тепломереж, котелень і будинкових систем.

Коли почнеться опалювальний сезон у Житомирі у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Підготовка до опалювального сезону у Житомирі

Позачергове засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради відбулося 10 жовтня. Єдиним питанням порядку денного був початок опалювального сезону 2025–2026 років на території Житомирської міської територіальної громади.

Зараз дивляться

Як повідомив начальник управління комунального господарства міської ради Олександр Марцун, з огляду на погодні умови, опалювальний сезон планується розпочати 15 жовтня. Він зазначив, що ця дата збігається з календарним зимовим періодом, який враховується при розрахунках.

Першочергово тепло отримають заклади охорони здоров’я, дитячі садки, школи та інші навчальні заклади, після чого буде підключено житловий фонд.

Марцун також підкреслив, що комунальне підприємство постійно відстежує погодні умови, щоб оптимально використовувати енергоресурси. Тобто будуть вимикати опалення у ті періоди, коли температура дозволяє.

За його словами, основні заходи з підготовки до зими вже завершені. Залишаються роботи з відновлення благоустрою та деякі непередбачувані роботи, які виникли у процесі, але вони не вплинуть на початок опалювального сезону.

Тим часом секретар Житомирської міської ради Галина Шиманська звернулася як до колег, так і до мешканців громади. Вона наголосила, що цей опалювальний сезон буде одним із найскладніших у умовах воєнного стану, адже значна частина газосховищ пошкоджена.

Вона зазначила, що сьогодні 60% газосховищ зруйновано. Тому економія енергії має стати пріоритетом для кожного.

Попри технічну готовність, комунальники наголошують, що місто має значну заборгованість за спожите тепло — 216 млн грн. За даними підприємства, понад 3,9 тис. абонентів не сплачують за послуги теплопостачання вже протягом трьох років.

Житомир: коли увімкнуть опалення у місті

Опалювальний сезон у Житомирі, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №830 від 21 серпня 2019 року Про надання послуг з теплопостачання, розпочнеться після того, як протягом трьох діб поспіль середньодобова температура повітря знизиться до +8°C або нижче.

Передусім тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери — дитячих садків, шкіл і лікарень, щоб забезпечити комфортні умови для дітей, учнів і пацієнтів. Лише після цього розпочнеться підключення житлових будинків та інших споживачів.

Читайте також Коли увімкнуть опалення у Черкасах: що відомо про підготовку міста до холодів

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.