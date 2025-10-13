Українські діти, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, позбавлені можливості здобувати освіту за українськими стандартами. За це можуть бути покарані як вони самі, так і їхні батьки.

Про це заявила радниця-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

Українські діти на ТОТ не можуть захистити свої права

За її словами, в разі непокори російські окупанти можуть ізолювати дітей і примусово давати їм психотропні препарати.

– Дітям у таких умовах справді дуже важко. Вони не мають права говорити українською мовою, а тим більше – вивчати українську мову та літературу. Вони знають: за це можуть бути покарані самі або ж постраждають їхні батьки. Часто за таку непокору дітей б’ють, ізолюють, примусово дають психотропні препарати – про такі випадки мені відомо особисто, – розповіла Герасимчук в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Вона наголосила, що це лише частина злочинів, які вчиняють проти українських дітей на окупованих територіях.

За словами радниці-уповноваженої президента, діти позбавлені будь-якої можливості захистити свої права.

– Якщо дорослі хоча б інколи знаходять якусь можливість повідомити, наприклад, на портал Діти війни про те, що вони мають інформацію щодо якогось злочину стосовно української дитини, то діти частіше за все не знаходять такого способу комунікації, – додала Герасимчук.

Вона наголосила, що у випадку, коли дитина має доступ до інтернету, вона може зайти на портал Діти війни й розповісти, що з нею трапилося.

Це дасть можливість дізнатися про такі випадки та надати допомогу.

