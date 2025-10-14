Керівництво США змінило ставлення до зусиль партнерів у підтримці Збройних сил України.

Про це на зустрічі з журналістами в Брюсселі заявила посол України при НАТО Альона Гетьманчук, пише Європейська правда.

Адміністрація Трампа заохочує європейців підтримувати Україну

За словами Гетьманчук, тепер вона не відчуває тих обмежень у підтримці України, які раніше встановлював Білий дім і які поширювалися також на інші країни.

– За Байдена європейським союзникам виставлялася певна стеля у форматах допомоги, і інші країни мали впиратись у цю стелю, але в жодному разі не перестрибувати її. Зараз навпаки – адміністрація Трампа заохочує європейців показати, що вони готові зробити для власної безпеки і в питаннях підтримки України, – розповіла посол.

Гетьманчук уточнила, що не йдеться про обмеження лише європейською допомогою, адже постачання зброї з Європи не може повністю замінити американську військову підтримку.

– У США є озброєння, які не можуть перекрити інші країни, або за номенклатурою, тобто за типом тих озброєнь, або за кількістю та доступністю, тобто щоби воно вже було наявне на складах і було доставлене до України швидко, – пояснила посол.

За її словами, саме тому під час усіх контактів із партнерами Україна насамперед піднімає питання фінансування закупівлі зброї у США за програмою PURL.

– І коли партнери європейські бачать (у поясненнях України, – Ред.), що по деяких позиціях через PURL ми закриваємо 90% чи навіть більше, то для них це серйозний аргумент розглянути свій внесок в ініціативу, – заявила вона.

Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер у вівторок повідомив, що оголошення про нові поставки зброї Україні в рамках PURL пролунають вже цього тижня.

