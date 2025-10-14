Агенти українського партизанського руху Атеш повідомили про серйозні проблеми із системами ППО окупантів на Запорізькому напрямку.

Ворожа техніка перебуває у катастрофічному стані, особливу проблему для росіян становить дефіцит запчастин. Про це йдеться у Telegram-каналі руху Атеш.

Системи ППО окупантів виходять з ладу

Агенти Атеш зазначають, що санкції та ракетні удари Сил оборони України по ремонтних підприємствах, а також виробничий брак призвели до масового виходу з ладу російських зенітних комплексів, зокрема ЗРК Тор.

– Через гостру нестачу справних систем окупанти змушені використовувати тягачі для буксирування пускових установок на позиції. Така практика робить техніку вкрай вразливою і перетворює дорогі комплекси на легкі цілі, – йдеться у повідомленні.

Підприємства оборонно-промислового комплексу РФ, що працюють в умовах посиленого навантаження, випускають неякісні компоненти, які виходять з ладу після нетривалої експлуатації.

В Атеш наголосили, що система протиповітряної оборони окупантів на Запорізькому напрямку “тріщить по швах”.

– Атеш звертається до військовослужбовців підрозділів ППО: не ремонтуйте техніку, приречену на знищення. Зв’яжіться з нами і збережіть своє життя! – додали партизани.

Напередодні у ЦПД повідомляли, що російські системи ППО слабкі проти Tomahawk. Доказом можуть служити ситуації, коли американські далекобійні ракети використовували під час бойових дій у Сирії у 2017–2018 роках.

Фото: АТЕШ

