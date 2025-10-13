У Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради у четвер, 23 жовтня, під час якого розглянуть використання заморожених російських активів для надання Україні фінансової допомоги на найближчі роки.

Засідання Євроради 23 жовтня: що обговорять

Як заявив очільник Європейської Ради Антоніу Кошта, президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні.

За його словами, Росія продовжує масовані атаки проти цивільного населення України та інфраструктури.

Під час засідання Європейської Ради планують обговорити посилення підтримки України з боку ЄС, зокрема внаслідок підтвердження готовності надавати фінансову допомогу країні на найближчі роки.

Водночас на зустрічі можуть розглянути ймовірні варіанти використання заморожених російських активів на користь України.

Як зазначив Антоніу Кошта, на початку обговорення учасники зустрічі заслухають президента України Володимира Зеленського.

На його думку, Росія платить високу й дедалі зростальну економічну ціну за свою агресію.

– Ми підсумуємо зусилля, спрямовані на подальше посилення тиску на неї. Підтримка України і тиск на Росію залишаються двома необхідними умовами для досягнення справедливого й тривалого миру, – переконаний він.

Водночас учасники засідання Європейської Ради обговорять дорожню карту з підвищення оборонної готовності ЄС до 2030 року, економічну ситуацію в єврозоні, підтримку ЄС у відновленні сектору Гази після завершення війни.

