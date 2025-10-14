Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 14 жовтня: знищено ще 1 200 окупантів, п’ять танків і 29 артсистем
Втрати ворога на 14 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 200 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 329-ту добу повномасштабної війни становлять 1 125 150 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 14 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 125 150 (+1 200) осіб;
- танків – 11 256 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 345;
- артилерійських систем – 33 628 (+29);
- РСЗВ – 1 520;
- засобів ППО – 1 225;
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 632 (+390);
- крилатих ракет – 3 859;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 188 (+145);
- спеціальної техніки – 3 977.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 329-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
