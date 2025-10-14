Під час підготовки до зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський провів нараду з військовими, МЗС, міністром енергетики, керівником Нафтогазу та командою Офісу президента.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Підготовка до зустрічі із Трампом: що відомо

Зеленський зазначив, що вони із Дональдом Трампом обговорили “певні речі” щодо систем Patriot та ракет Tomahawk. За словами глави держави, “є контури рішень, які можуть допомогти”.

– Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш. У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство президента Трампа, – заявив Зеленський.

Він додав, що у Сполучених Штатах президент та українські посадовці планують зустрітися з представниками американських оборонних та енергетичних компаній.

– Звісно, ключове наше завдання – це ППО та стійкість наших міст і громад, також примус Росії до миру. Зараз у світі є дуже сильний імпульс до миру – після того, що вдалося досягти домовленостей для Близького Сходу. Це глобальне питання, багато зробив сам президент США, його команда, також були залучені різні лідери, вони допомагали дуже сильно. І зараз на Близькому Сході є серйозні шанси жити без війни, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, президенти України та США зустрінуться у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України.

У суботу, 11 жовтня, Зеленський обговорив із Трампом можливість надання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати ударів вглиб Росії, зокрема по Москві.

Згодом президент України знову повідомив, що поспілкувався із президентом США. Глава держави запевнив, що “теж була дуже продуктивна розмова”.

