Фінляндія повідомила про плани долучитися до ініціативи НАТО з постачання американської зброї Україні. Незабаром очікується новий пакет військової допомоги.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

Фінляндія долучається до PURL

Перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі Хякканен повідомив, що Фінляндія долучиться до програми PURL.

Зараз дивляться

Він також додав, що цього тижня буде оголошено новий пакет військової допомоги для України від Фінляндії.

Водночас міністр оборони Фінляндії наголосив, що дуже важливо, щоб Україна отримувала американську зброю.

PURL — це спільна ініціатива США та НАТО, спрямована на прискорене постачання озброєння Україні.

У межах програми Київ визначає пріоритетні потреби в озброєнні та передає їх союзникам.

Партнери фінансують закупівлю американської зброї за цими запитами, а кошти надходять на спеціальний рахунок НАТО, після чого США здійснюють прямі поставки озброєння.

Нещодавно глава МЗС Андрій Сибіга заявляв про плани ще сімох країн долучитися до програми PURL та зробити конкретні внески.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.