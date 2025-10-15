Комунальне підприємство Рівнетеплоенерго завершило підготовку до опалювального сезону у Рівному. Підприємство забезпечене газом та запасами твердого палива, а також завершує введення в експлуатацію нових когенераційних установок, що дозволить знизити витрати на виробництво тепла та стабілізувати енергосистему міста.

Попри це, через заборгованість населення та заморожені тарифи борг компанії перед постачальником газу перевищує 700 млн грн.

Коли увімкнуть опалення в Рівному, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Підготовка до опалювального сезону у Рівному 2025-2026

Опалювальний сезон у Рівному стартував 14 жовтня — відповідне розпорядження підписав виконуючий обов’язки міського голови Віктор Шакирзян. Про це повідомили на сторінці Рівнетеплоенерго у Facebook. Насамперед розпочали роботу котельні на біопаливі, щоб забезпечити теплом заклади соціальної сфери та медичні установи.

Котельні, які функціонують на природному газі, запускатимуть поступово, у міру того, як газопостачальна компанія розпломбовуватиме лічильники. Цей процес може тривати декілька днів.

У розпорядженні зазначено, що теплопостачання у місті здійснюватимуть такі підприємства, як ТОВ Рівнетеплоенерго, КП Квасилівтеплоенерго, ПрАТ ЕСКО-РІВНЕ, ПП Рівнетеплосервіс, ТОВ Енергозбереження Рівне та ТОВ Старт.

Також керівникам підприємств і управителям житлових будинків рекомендовано стежити за температурним графіком, підтримувати оптимальний тепловий режим у приміщеннях та запобігати заморожуванню систем опалення.

Підприємство активно проводить роботу з боржниками через суд, блокуючи рахунки, описуючи майно та стимулюючи домовленості про реструктуризацію. Наразі тариф на тепло становить 1 900 грн за гігакалорію, що майже вдвічі нижче від економічно обґрунтованої ціни — 4 200 грн.

Через це накопичився борг перед Нафтогаз Трейдинг понад 700 млн грн. Держава та міська влада частково компенсують ці втрати; минулого року місто виділило близько 90 млн грн, цьогоріч допомога також надійшла.

Рівне: коли увімкнуть опалення та гарячу воду у місті

Згідно із законодавством, опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура протягом трьох діб не перевищує +8°C. Після цього міський голова видає відповідне розпорядження про початок подачі тепла.

Щодо гарячої води, то її подача розпочнеться разом із опаленням, але не відразу. Налаштування гідравлічного режиму системи займає до 1-2 тижнів, тому стабілізація гарячого водопостачання відбудеться поступово.

Серед головних інноваційних проектів Рівнетеплоенерго — розвиток когенераційних установок, які дозволять виробляти тепло й електроенергію одночасно, знижуючи собівартість і підвищуючи енергонезалежність міста. Головним викликом для підприємства та міста залишається війна, яка продовжує впливати на економіку та фінансову стабільність системи теплопостачання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.