Осінь вже поступово вступає у свої права, тож саме час подумати про опалення.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Дніпрі у 2025 році та чи готове місто до нього, читайте в нашому матеріалі.

Підготовка до опалювального сезону 2025 у Дніпрі

У Дніпрі комунальне підприємство Теплоенерго майже повністю підготувалося до нового опалювального сезону — роботи виконано на 99%. Наразі тривають останні підготовчі заходи на котельнях і теплопунктах: оновлюють обладнання, щоб зменшити споживання електроенергії та забезпечити стабільну подачу води.

Зараз дивляться

Водночас мер Дніпра Борис Філатов запропонував відкласти початок опалювального сезону, адже в енергосистемі країни спостерігається складна ситуація. Він закликав розпочати подачу тепла одночасно по всій Україні, щоб уникнути перевантаження електромереж, та наголосив, що наступна зима буде непростою.

Виконано роботи з ізоляції тепломережі від цієї котельні. Близько 300 метрів трубопроводу замінили на нові, що значно зменшить тепловтрати.

Усього під час підготовки до опалювального сезону виконано комплекс заходів:

капітально відремонтовано 24 котли;

замінено 21,6 км теплових мереж;

відновлено теплоізоляцію на 16,65 км;

встановлено 45 енергоощадних насосів.

Дніпряни заборгували за тепло понад 1,4 млрд грн. КП Теплоенерго радить не чекати судових позовів та зайвих витрат. Найпростіший спосіб погасити борг — оформити договір реструктуризації.

Опалювальний сезон у Дніпрі: дата

Дату початку опалювального сезону у Дніпрі 2025-2026 ухвалюватиме міськрада. Опалення вмикають відповідно до постанови Кабінету міністрів № 830.

Згідно з документом, тепло подається до будинків у разі, якщо середньодобова температура протягом трьох діб поспіль опускається нижче +8°C. Саме за таких умов органи місцевого самоврядування приймають рішення про початок опалювального сезону.

Читайте також Опалювальний сезон в Україні 2025/2026: коли розпочнеться та яка готовність тепломереж

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.