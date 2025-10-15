Опалювальний сезон у Дніпрі 2025-2026: коли чекати на тепло в домівках
Осінь вже поступово вступає у свої права, тож саме час подумати про опалення.
Коли розпочнеться опалювальний сезон у Дніпрі у 2025 році та чи готове місто до нього, читайте в нашому матеріалі.
Підготовка до опалювального сезону 2025 у Дніпрі
У Дніпрі комунальне підприємство Теплоенерго майже повністю підготувалося до нового опалювального сезону — роботи виконано на 99%. Наразі тривають останні підготовчі заходи на котельнях і теплопунктах: оновлюють обладнання, щоб зменшити споживання електроенергії та забезпечити стабільну подачу води.
Водночас мер Дніпра Борис Філатов запропонував відкласти початок опалювального сезону, адже в енергосистемі країни спостерігається складна ситуація. Він закликав розпочати подачу тепла одночасно по всій Україні, щоб уникнути перевантаження електромереж, та наголосив, що наступна зима буде непростою.
Виконано роботи з ізоляції тепломережі від цієї котельні. Близько 300 метрів трубопроводу замінили на нові, що значно зменшить тепловтрати.
Усього під час підготовки до опалювального сезону виконано комплекс заходів:
- капітально відремонтовано 24 котли;
- замінено 21,6 км теплових мереж;
- відновлено теплоізоляцію на 16,65 км;
- встановлено 45 енергоощадних насосів.
Дніпряни заборгували за тепло понад 1,4 млрд грн. КП Теплоенерго радить не чекати судових позовів та зайвих витрат. Найпростіший спосіб погасити борг — оформити договір реструктуризації.
Опалювальний сезон у Дніпрі: дата
Дату початку опалювального сезону у Дніпрі 2025-2026 ухвалюватиме міськрада. Опалення вмикають відповідно до постанови Кабінету міністрів № 830.
Згідно з документом, тепло подається до будинків у разі, якщо середньодобова температура протягом трьох діб поспіль опускається нижче +8°C. Саме за таких умов органи місцевого самоврядування приймають рішення про початок опалювального сезону.