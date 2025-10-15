Найефективніший шлях для покриття потреби України в обороні у 2026 році є виділення нашими європейськими та неєвропейськими партнерами не менше 0,25% їхнього ВВП на військову підтримку, заявив Денис Шмигаль.

Шмигаль про закриття оборонної потреби України

Під час виступу зі вступним словом на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн міністр оборони України Денис Шмигаль закликав партнерів допомогти у покритті $60 млрд на оборону у 2026 році — половини від запланованих видатків.

– Я також хотів би додати кілька слів про наші загальні потреби в обороні на 2026 рік. Ми оцінюємо їх у $120 млрд. Україна покриє половину, 60 мільярдів доларів, з наших національних ресурсів. Ми просимо партнерів приєднатися до нас у покритті іншої половини, – сказав він.

Як зауважив міністр, “найефективніший шлях для задоволення цієї потреби – це виділення нашими європейськими та неєвропейськими партнерами не менше 0,25% їхнього ВВП на військову підтримку України”.

– Якщо мета у $60 млрд є недосяжною для Європи та неєвропейських партнерів, то єдиним рішенням, що залишається, є кредит, забезпечений замороженими російськими активами, який можна буде використати для фінансування ЗСУ та їхніх потреб, – наголосив Шмигаль.

Водночас міністр оборони зауважив, що оскільки РФ продовжує свій повітряний терор, цієї зими Україні терміново необхідні додаткові засоби перехоплення, включаючи системи протиповітряної оборони та керовані ракети “земля-повітря” і “повітря-повітря” для платформ NASAMS, IRIS-T і F-16.

Він наголосив, що лише у вересні РФ запустила понад 5600 ударних дронів і більше 180 ракет, націлених на нашу цивільну інфраструктуру та населення.

Тому, зауважив Шмигаль, напередодні зими дуже важливо забезпечити нас необхідним обладнанням для відбиття таких атак.

