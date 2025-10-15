Україна знає про російські плани подальшої військової експлуатації території Білорусі та попередить партнерів, яким це може загрожувати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Зеленський про важливість тиску на РФ

Глава держави наголосив, що санкції дійсно обмежують здатність Росії продовжувати й розширювати війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше настане справедливий мир.

Зараз дивляться

– Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою. Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію. Система Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію, – заявив Зеленський.

Президент та керівник Служби зовнішньої розвідки визначили ключові напрями подальшого тиску на Росію. Зеленський доручив працювати над цим з відповідними країнами.

Напередодні візиту президента до Вашингтона, де він зустрінеться з Трампом та іншими європейськими лідерами, було обговорено ключові джерела постачання в РФ критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

– Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості, – додав глава держави.

Фото: Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.