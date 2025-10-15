Велика Британія доставить Україні понад 100 тис. дронів цього року.

Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО.

Україна отримає 100 тис. дронів від Британії

Він також зазначив, що спільно з Україною розробляються нові вдосконалені дрони-перехоплювачі.

Зараз дивляться

– Путін прагне випробувати, розділити, відволікти. Країни НАТО активізуються, щоб стримувати, щоб об’єднатися, сильніші разом, ніж будь-коли, – сказав він.

Гілі наголосив, що Велика Британія посилить відповідь на агресію Росії.

– Вторгнення Путіна на територію НАТО є безрозсудними, небезпечними та абсолютно неприйнятними. Навмисні вони чи ні, Путін спостерігає за тим, що ми робимо. І Путін не повинен сумніватися. Якщо НАТО буде під загрозою, ми діятимемо. І ми повинні протистояти його ескалації нашою силою, – запевнив він, додавши, що саме тому вони сьогодні активізуються.

Він повідомив, що Велика Британія продовжить свої зобов’язання щодо місії НАТО Східний вартовий, тож британські літаки залишатимуться в небі над Польщею до кінця року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.