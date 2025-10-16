Згідно підписаного меморандуму, американська Bell Helicopter розвиватиме свої сервісні центри на території України.

Bell Helicopter розвиватиме свої сервісні центри в Україні

Як повідомила у Telegram посол України в США Ольга Стефанішина, у рамках підписаного меморандуму у нашій країні буде створено виробничі та сервісні центри Bell Helicopter для вертолітної техніки, а також передбачається відкриття офіційного представництва Bell.

Важливою складовою угоди стане локалізація процесів складання, технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки безпосередньо в Україні.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 жовтня, Міністерство економіки України та провідна американська корпорація Bell Helicopter офіційно підписали Меморандум про взаєморозуміння, який відкриває нові горизонти для співпраці у галузі авіаційних технологій. Це сталося під час міжнародної виставки AUSA2025 у Вашингтоні.

Цей документ став черговим підтвердженням стратегічного характеру промислових зв’язків між нашими державами.

Підписання цього меморандуму несе важливе стратегічне значення для української економіки. Передача передових технологій і створення нових робочих місць стануть сильним імпульсом для розвитку високотехнологічного сектору нашої держави.

