В усіх регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі ввечері у четвер, 16 жовтня.

Відключення світла в Україні 16 жовтня

Як повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго, в усіх регіонах до кінця поточної доби продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів, крім аварійних відключень електрики по Україні.

За інформацією Укренерго, у п’ятницю, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00.

Водночас у Чернігівській області оператор системи розподілу (обленерго) наразі застосовує три черги погодинних відключень світла.

В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитися.

У компанії закликають українських споживачів, які зараз мають електроенергію, споживати її ощадливо.

У середу, 15 жовтня, екстрені відключення світла запроваджували у Києві та майже всіх областях України, крім Донеччини та частини Чернігівщини, через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

