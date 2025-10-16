Через величезні втрати окупанти прискорюють будівництво госпіталю у Криму, повідомляють партизани.

У Криму РФ прискорює будівництво шпиталю

Як повідомляє у Telegram Атеш, в окупованому Севастополі загарбники прискорюють темпи будівництва військово-морського госпіталю.

– Наші агенти повідомляють про термінове прискорення будівництва військово-морського шпиталю в окупованому Севастополі. Об’єкт, який почали будувати у жовтні 2022 року та планували здати лише наприкінці 2026-го, тепер намагаються добудувати в авральному режимі, – йдеться у повідомленні.

Причина – катастрофічні втрати окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

– Потік поранених перевищив усі очікування, наявні шпиталі не справляються, – додають партизани.

Зазначається, що будівельники працюють у три зміни, порушуючи всі технологічні норми, а також економлять на матеріалах та безпеці, що призводить до постійних аварій на будівництві. Вже зараз видно перекоси конструкцій та проблеми з фундаментом.

Такий поспіх красномовно свідчить: ворог зазнає непоправних втрат, а його тилова інфраструктура не витримує навантаження, йдеться у повідомленні.

Фото: АТЕШ

