Російські пропагандистські ресурси поширили новий фейк із метою дискредитації працівників територіальних центрів комплектування.

Про це повідомляє Центр протидії інформації.

Російська пропаганда повідомляє про набір танцівниць у ТЦК

Цього разу ворожі медіа поширюють неправдиву інформацію про нібито набір на роботу в Запорізький районний територіальний центр комплектування (ТЦК) “танцівниць і моделей” для залучення людей до військової служби.

Для створення видимості правдоподібності пропагандисти використовують скриншоти вакансій, нібито розміщених на одному з українських сайтів для пошуку роботи.

В оголошенні про “пошук фахівця з роботи з кандидатами” зазначено нібито вимоги “тільки жінки”, “привабливої зовнішності”, а також бажання мати “досвід у модельному бізнесі та екзотичних танцях”.

– Ці картинки є підробкою. Серед відкритих вакансій Запорізького ТЦК немає такого оголошення. Також на скриншотах помітні ознаки фальсифікації – деякі елементи підроблених зображень відрізняються від структури сторінок з реальними вакансіями, – йдеться у повідомленні.

У ЦПД додали, що українське законодавство забороняє вказувати дискримінаційні вимоги у вакансіях – зокрема за статтю чи зовнішністю.

Нагадаємо, у серпні російська пропаганда поширювала фейкову інформацію для дискредитації військових, залучених до мобілізації.

Пропагандистські ресурси повідомляли нібито про смерть жінки від рук працівників Вінницького ТЦК.

