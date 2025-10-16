ЦПД спростував фейк РФ про нібито пошук моделей для здійснення рекрутингу у ТЦК
Російські пропагандистські ресурси поширили новий фейк із метою дискредитації працівників територіальних центрів комплектування.
Про це повідомляє Центр протидії інформації.
Російська пропаганда повідомляє про набір танцівниць у ТЦК
Цього разу ворожі медіа поширюють неправдиву інформацію про нібито набір на роботу в Запорізький районний територіальний центр комплектування (ТЦК) “танцівниць і моделей” для залучення людей до військової служби.
Для створення видимості правдоподібності пропагандисти використовують скриншоти вакансій, нібито розміщених на одному з українських сайтів для пошуку роботи.
В оголошенні про “пошук фахівця з роботи з кандидатами” зазначено нібито вимоги “тільки жінки”, “привабливої зовнішності”, а також бажання мати “досвід у модельному бізнесі та екзотичних танцях”.
– Ці картинки є підробкою. Серед відкритих вакансій Запорізького ТЦК немає такого оголошення. Також на скриншотах помітні ознаки фальсифікації – деякі елементи підроблених зображень відрізняються від структури сторінок з реальними вакансіями, – йдеться у повідомленні.
У ЦПД додали, що українське законодавство забороняє вказувати дискримінаційні вимоги у вакансіях – зокрема за статтю чи зовнішністю.
Нагадаємо, у серпні російська пропаганда поширювала фейкову інформацію для дискредитації військових, залучених до мобілізації.
Пропагандистські ресурси повідомляли нібито про смерть жінки від рук працівників Вінницького ТЦК.