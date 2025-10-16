НАБУ та САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро.

НАБУ і САП оголосили підозру депутату: що відомо

Нардеп Ярослав Железняк уточнив, що йдеться про Євгена Шевченка.

– Якщо що – мова йде про депутата від колись Слуги народу Євгена Шевченка, – написав він у Telegram.

Слідство встановило, що народний обранець заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив.

Однак, після того як гроші надійшли на рахунок близької до нього особи, підозрюваний жодних обіцяних дій на користь компанії не здійснив.

Щоб приховати незаконне походження отриманих коштів, депутат створив схему їх легалізації.

Спершу понад 9 млн грн були перераховані на рахунки юридичної компанії, яка належить його близькому родичу.

Переказ оформлено під виглядом оплати за надання правових послуг.

Пізніше частину цих коштів перевели на інший рахунок і витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом народний депутат почав відкрито користуватися цими транспортними засобами, створюючи враження, ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

Раніше повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату від Партії регіонів Юрію Іванющенку.

Його підозрюють у незаконній легалізації дев’яти державних земельних ділянок загальною площею 18 гектарів на суму понад 160 мільйонів гривень.

