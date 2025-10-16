Наразі розширення російсько-української війни на країни Європи не фіксується, проте надалі це цілком ймовірно, вважає очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Чи можливе розширення війни в Україні на країни Європи

Під час Kyiv International Economic Forum Буданов висловив думку, що наразі розширення війни в Україні на інші країни Європи наразі не спостерігається, але це можливо надалі.

– Географічно по країнах – ні. Через кілька років з максимальною ймовірністю, – сказав Буданов.

Він пояснив, що провокації, які Росія наразі проводить у Європі, вона на початку війни у 2014 році вже здійснювала в Україні.

– У мене є мапа, на неї наноситься кожного дня додаткові події, які сталися. І коли на неї дивишся – дуже просто зрозуміти, що відбувається. Ми бачили те ж саме наприкінці 2013-2014 років, один в один. Тільки тоді не було дронів, були трохи інші форми. А все інше є. Починаючи з диверсій й саботажних акцій, завершуючи антинаціональними акціями, проросійськими закликами, що керівництво йде не туди, все не так. Все це було. Просто це повторення того, що відпрацьовано, – сказав очільник ГУР.

І, на жаль, варто визнати, дуже добре спрацювало, додав Буданов.

