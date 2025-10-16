Під час візиту до Сполучених Штатів у президента України Володимира Зеленського запланована низка зустрічей з оборонними та енергетичними компаніями. Також у четвер, 16 жовтня, він має відвідати Конгрес.

Про це повідомляє Суспільне.

Програма Зеленського у США

За словами джерел Суспільного, у четвер у Зеленського заплановані зустрічі з представниками оборонних та енергетичних компаній.

Зараз дивляться

Перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом Зеленський матиме зустрічі в Конгресі, крім того, очікується його спілкування з українськими журналістами.

Водночас поки що не підтверджено, чи відбудеться спільний медіабрифінг Зеленського із Трампом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ніч на 16 жовтня повідомив про свою зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо і назвав її ключовою.

На зустрічі були присутні прем’єрка Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, запланована зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Білому домі.

ЗМІ писали, що на зустрічі вони обговорять, яку зброю слід поставити Україні, зокрема чи варто Вашингтону надати Києву ракети Tomahawk.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.