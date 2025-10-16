У четвер, 16 жовтня, через складну ситуацію в енергосистемі у Києві та низці областей України запроваджені аварійні відключення світла.

Причиною обмежень є наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла по Україні 16 жовтня

Аварійні відключення світла запроваджені у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, частині Хмельницької і Черкаської областей.

На Чернігівщині діють погодинні відключення електроенергії для трьох черг. В Укренерго наголосили, що це наслідок систематичних атак РФ на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в області тривають.

З 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається стабільно високим через утримання хмарної та холодної погоди у більшості областей.

– Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби. Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно, – закликають енергетики.

