Кожна допомога військовим наближає нас до перемоги. До дня створення Української повстанської армії та Третьої штурмової бригади авіакомпанія Українські вертольоти передала військовим техніку на загальну суму в 4,6 млн грн.

Техніка для перемоги

Привезли корисне для оборонців майно у Харків. Такі передачі стали для авіакомпанії частиною діяльності в сучасних реаліях.

– Допомагати Силам оборони — це не опція, це база. Ми в тилу маємо можливість працювати тільки тому, що хтось обрав шлях боротьби. Найменше, що ми можемо робити, — це підтримувати наших Захисників та Захисниць. Зараз ти або на фронті, або для фронту. Коли до мене потрапляють запити від військових, то ми в авіакомпанії шукаємо можливості їх виконати повністю і якомога швидше. Бо кожен такий запит — це не про гроші, це збережені життя, це виграний час, — каже голова Ради директорів авіакомпанії Українські вертольоти Володимир Ткаченко.

Цього разу в запиті Третього армійського корпусу ЗСУ були системи зв’язку, РЕБи, мікроскопи, 3D-принтери з витратними матеріалами та комплектуванням, паяльні станції та паяльники, перфоратори, шліфмашина, компресор, акумуляторні дрилі-шуруповерти та інші інструменти, роутери і точки доступу Wi-Fi, комп’ютери та ноутбуки, відеопрогравачі, зарядні пристрої, акумуляторні батареї та інше. Цю техніку та обладнання розділять між різними підрозділами Трійки.

–Таких засобів, на жаль, не вистачає, оскільки ця номенклатура не передбачена згідно зі “штатом”. І це все кладеться на плечі нашим волонтерам. Із ПрАТ Українські вертольоти ми вже другий раз зустрічаємося по взаємодії. До того вони нам передавали 5 автівок Mitsubishi L200, які досі виконують бойові завдання, — розказує заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN¹⁶⁵⁴ Третього армійського корпусу Олег Романов.

Зараз найбільша в Україні бригада — Третя штурмова — фіналізує трансформацію в Третій армійський корпус. І він масштабує рішення, що довели ефективність на передовій.

Підтримка для ЗСУ

Авіакомпанія Українські вертольоти не просто є одним із найбільших платників податків в Україні. Авіатори під керівництвом Володимира Ткаченка постійно підтримують військо, ветеранів та родини загиблих Захисників та Захисниць.

Якщо рахувати від початку повномасштабного вторгнення, то авіакомпанія надала благодійної допомоги на суму понад 306 млн грн. На підтримку війська за ці 3,5 роки спрямували майже 210 млн грн.

Фото: Українські вертольоти

