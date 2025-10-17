Президент Володимир Зеленський заявив, що основними темами сьогоднішніх переговорів із Дональдом Трампом у Білому домі буде припинення вогню та гарантії безпеки для України.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання журналістки.

Припинення вогню та гарантії безпеки

Так, журналістка запитала Зеленського, на які конкретні поступки Україна готова піти в цій війні: наприклад, відмовитися від приєднання до НАТО?

– Нам потрібно припинити бойові дії зараз. Бачите, на Близькому Сході дуже важко дотримуватися припинення вогню всюди. Та й у кожній війні це дуже важко. Ми хочемо цього, але Путін не хоче, тому нам потрібно чинити тиск на нього, і ми говоритимемо з президентом (Трампом, – Ред.) сьогодні, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Путіна треба змусити посадити за стіл переговорів, і Україна готова говорити “в будь-якому форматі, двосторонньому, тристоронньому”. Важливий лише мир.

За словами Зеленського, Україні потрібні гарантії безпеки й НАТО — це найкраща гарантія безпеки. Але й зброя дуже важлива.

— Ми не говоримо зараз про НАТО, хоча для українців НАТО – це дуже важливо. Це рішення союзників НАТО, щоб визначити, де ми знаходимося, скільки ви витрачаєте. Найголовніше, найважливіше для людей в Україні, які щодня піддаються атакам, мати дійсно надійні гарантії безпеки, — сказав Володимир Зеленський.

У серпні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що над концепцією гарантій безпеки для України працює група з 30 держав.

6 жовтня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Київ вже має проєкт гарантій безпеки від європейських партнерів. Водночас є багато нюансів, які треба проговорити з партнерами.

Джерело : Офіс президента

