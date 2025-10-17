Холодні осінні дні в Білій Церкві стали приводом для запуску опалювального сезону. Та насолодитися теплом гарячих батарей зможуть не всі.

Коли увімкнуть опалення в Білій Церкві та де тепло з’явиться раніше, читайте в нашому матеріалі.

Коли початок опалювального сезону у Білій Церкві у 2025 році

Опалювальний сезон у Білій Церкві 2025 офіційно розпочався у закладах соціальної сфери. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні виконавчого комітету 30 вересня, повідомили у пресслужбі міської ради.

Як зазначається, це зроблено для того, щоб забезпечити теплом об’єкти соціально-культурного та побутового призначення громади протягом осінньо-зимового періоду 2025–2026 років.

Відповідно до рішення, Білоцерківтепломережі доручено розпочати опалювальний період у медичних закладах, дитячих садках, школах, позашкільних та спортивних установах. Теплопостачання здійснюється від індивідуальних джерел, на основі заяв керівників закладів.

Варто зауважити, що тепло подаватиметься лише там, де це технічно можливо, без одночасного запуску опалення у житлових будинках.

Коли у Білій Церкві включать опалення у житлових будинках

Що стосується житлового фонду та інших споживачів громади, опалювальний сезон для них розпочнеться пізніше — залежно від погодних умов.

Згідно з нормативами, зокрема з постановою №830, пуск тепла здійснюється, якщо середньодобова температура протягом трьох діб поспіль становить +8 °C або нижче. Підключення споживачів можливе лише після наявності актів готовності до опалювального періоду.

Цього року значна кількість громад ухвалили рішення про відтермінування початку опалювального сезону. Через удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, громадян закликають ощадливо використовувати енергоресурси. У деяких містах вже офіційно повідомили, що опалювальний сезон розпочнеться не раніше 1 листопада.

Зокрема, таке рішення ухвалили в Умані, адже НАК Нафтогаз виділив місту менше газу, ніж зазвичай у мирний час, і тому доводиться заощаджувати.

Міський голова Львова, Андрій Садовий, також повідомив, що для повноцінного проходження опалювального сезону місту наразі не вистачає близько 10 млн кубів газу. Через це влада змушена шукати альтернативні джерела теплопостачання. Там, де це можливо, тепло подаватимуть за допомогою твердопаливних котлів, щоб забезпечити житлові будинки та соціальні заклади.

