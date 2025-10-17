Миколаїв — це південне місто, з м’яким і теплим кліматом. Саме тому опалювальний сезон тут традиційно розпочинається трохи пізніше, ніж на півночі країни. Однак, попри відносно теплу погоду, багато містян з нетерпінням чекають, коли в їхніх домівках стане затишніше.

Коли запланований початок опалювального сезону у Миколаєві у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли увімкнуть опалення у 2025 у Миколаєві

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу 7 жовтня заявив, що цьогорічна зима може бути складнішою, однак область загалом майже готова до опалювального сезону — показник готовності очікується на рівні близько 100%. Водночас посадовець уточнив, що опалення у Миколаєві у 2025 році вмикатимуть поступово, залежно від погодних умов.

За словами Кіма, документальне оформлення готовності ще не завершено, оскільки чимало ОСББ та окремих споживачів не подали повний пакет необхідних документів.

Кім наголосив, що місто готується і перевіряє всі мережі, щоб можна було безпечно розпочати опалювальний сезон. Але не всі ОСББ оформили документи, тому офіційний відсоток готовності наразі нижчий. За словами Віталія Кіма, опалення у місті будуть намагатися запустити якомога пізніше, згідно із законом і з урахуванням економії ресурсів.

Він також додав, що перед запуском системи проводиться перевірка тиском — так зване “продавлювання” трубопроводів, аби запобігти аваріям, як це сталося два роки тому. Минулого року таких інцидентів вдалося уникнути завдяки своєчасним перевіркам.

За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації, система зношена, тому ризики залишаються. Тиск уже перевірено, тепло подаватимуть поступово, після триденної стабільної середньодобової температури нижче норми. Він наголосив, що опалювальний сезон у Миколаєві у 2025 році розпочнеться не раніше, ніж це дозволить погода.

Чи відома дата старту опалювального сезону у Миколаєві у 2025 році

Нагадаємо, що дата початку опалювального сезону визначається постановою Кабінету Міністрів України №830. Відповідно до цього документа, тепло вмикають тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищує +8 °C.

Водночас остаточне рішення про старт опалювального сезону ухвалюють місцеві органи влади — міські ради або обласні адміністрації, враховуючи погодні умови та готовність тепломереж.

