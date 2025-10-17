За минулу добу в Україні відбулося чимало подій. У Кривому Розі пролунали масовані вибухи під час атаки ворожих дронів.

У Запоріжжі стався вибух гранати в житловому будинку. А в окупованому Криму повідомляють про пожежу на нафтобазі після удару БПЛА.

Тим часом президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і оголосив про заплановану зустріч у Будапешті.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 16 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Кривому Розі 17 жовтня

У ніч на п’ятницю, 17 жовтня, у Кривому Розі пролунали вибухи.

Місто перебуває під атакою ворожих дронів, працюють сили ППО.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Під час повітряної тривоги в місті пролунало понад десять вибухів. За словами Олександра Вілкула, відбулася масована атака дронів-Шахедів.

– Вже понад десять вибухів та понад десять Шахедів над містом. Працює ППО. Бережіть себе та своїх близьких, – написав він у Telegram.

Невдовзі Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Дніпропетровській області й надалі фіксують ударні безпілотники противника.

Вибух гранати у Запоріжжі

У Запоріжжі в одному з житлових будинків стався вибух гранати, унаслідок якого поранено людину.

Як повідомила Поліція Запорізької області, сигнал про вибух на сходовому майданчику одного з багатоквартирних будинків у центрі міста надійшов 16 жовтня о 18:40 на лінію 102.

За даними правоохоронців, у Вознесенівському районі в будинку здетонував боєприпас, унаслідок чого постраждав чоловік.

39-річний місцевий житель отримав численні осколкові поранення.

Як зазначається у повідомленні, вибух стався під час необережного поводження з боєприпасом. Потерпілого госпіталізували.

Вибухи у Криму 17 жовтня

Селище Гвардійське Симфіропольського району атакують БПЛА.

Як повідомляють у телеграм-каналі Коримський вітер внаслідок атаки дроніа, горить нафтобаза.

– Стрілянина та вибухи почалися близько 02.40.Також, заздалегідь, є влучення по складі боєприпасів, – йдеться у повідомленні.

Місцева влада поки нічого не коментує.

Зустріч Трампа і Путіна

16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті, яка відбудеться після переговорів радників.

Про це Трамп повідомив у мережі Truth Social.

Після розмови він опублікував нове повідомлення:

– Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і вона була дуже продуктивною. Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням – встановленням миру на Близькому Сході, про який, як він зазначив, мріяли упродовж століть, – написав американський лідер.

Також Трамп додав, що Путін “подякував першій леді за її участь у проєктах, пов’язаних із дітьми.

Він висловив велику вдячність і сказав, що цю роботу буде продовжено”.

