Події ночі 17 жовтня: вибухи у Кривому Розі та переговори Трампа з Путіним
За минулу добу в Україні відбулося чимало подій. У Кривому Розі пролунали масовані вибухи під час атаки ворожих дронів.
У Запоріжжі стався вибух гранати в житловому будинку. А в окупованому Криму повідомляють про пожежу на нафтобазі після удару БПЛА.
Тим часом президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і оголосив про заплановану зустріч у Будапешті.
Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 16 жовтня – у добірці Фактів ICTV.
- Вибухи у Кривому Розі 17 жовтня
- Вибух гранати у Запоріжжі
- Вибухи у Криму 17 жовтня
- Зустріч Трампа і Путіна
Вибухи у Кривому Розі 17 жовтня
У ніч на п’ятницю, 17 жовтня, у Кривому Розі пролунали вибухи.
Місто перебуває під атакою ворожих дронів, працюють сили ППО.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Під час повітряної тривоги в місті пролунало понад десять вибухів. За словами Олександра Вілкула, відбулася масована атака дронів-Шахедів.
– Вже понад десять вибухів та понад десять Шахедів над містом. Працює ППО. Бережіть себе та своїх близьких, – написав він у Telegram.
Невдовзі Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Дніпропетровській області й надалі фіксують ударні безпілотники противника.
Вибух гранати у Запоріжжі
У Запоріжжі в одному з житлових будинків стався вибух гранати, унаслідок якого поранено людину.
Як повідомила Поліція Запорізької області, сигнал про вибух на сходовому майданчику одного з багатоквартирних будинків у центрі міста надійшов 16 жовтня о 18:40 на лінію 102.
За даними правоохоронців, у Вознесенівському районі в будинку здетонував боєприпас, унаслідок чого постраждав чоловік.
39-річний місцевий житель отримав численні осколкові поранення.
Як зазначається у повідомленні, вибух стався під час необережного поводження з боєприпасом. Потерпілого госпіталізували.
Вибухи у Криму 17 жовтня
Селище Гвардійське Симфіропольського району атакують БПЛА.
Як повідомляють у телеграм-каналі Коримський вітер внаслідок атаки дроніа, горить нафтобаза.
– Стрілянина та вибухи почалися близько 02.40.Також, заздалегідь, є влучення по складі боєприпасів, – йдеться у повідомленні.
Місцева влада поки нічого не коментує.
Зустріч Трампа і Путіна
16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Сторони домовилися про зустріч у Будапешті, яка відбудеться після переговорів радників.
Про це Трамп повідомив у мережі Truth Social.
Після розмови він опублікував нове повідомлення:
– Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і вона була дуже продуктивною. Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням – встановленням миру на Близькому Сході, про який, як він зазначив, мріяли упродовж століть, – написав американський лідер.
Також Трамп додав, що Путін “подякував першій леді за її участь у проєктах, пов’язаних із дітьми.
Він висловив велику вдячність і сказав, що цю роботу буде продовжено”.