Словаччина оголосила про новий пакет допомоги та анонсувала відкриття консульства в Пряшеві, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сибіга розповів про підсумки візиту до Словаччини

У словацькому місті Кошице 17 жовтня Сибіга у рамках третього раунду міжурядових консультацій зустрівся з головою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром. Там перебувають прем’єр-міністри двох країни Юлія Свириденко та Роберто Фіцо.

– Я вдячний за його своєчасне оголошення про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю €500 тис. Словацька сторона також виділить 300 тис. євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах на двосторонній основі. Я також подякував Словаччині за організацію відпочинку та літніх канікул для українських дітей, – написав міністр у X.

Він зазначив, що іншою ключовою темою була оборонна співпраця, зокрема використання механізму SAFE для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи із закупівлі зброї PURL.

Сибіга додав, що словацька сторона готова зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки для України у рамках нової архітектури безпеки в Європі. Зокрема, міністри обговорили 19 пакет санкцій, голова українського відомства також підкреслив важливість застосування заморожених російських активів для підтримки України.

– Україна посилюватиме свою дипломатичну присутність у Словаччині. Ми маємо намір відкрити Генеральне консульство в Пряшеві до кінця року. Це допоможе покращити якість консульських послуг для української громади на сході Словаччини, – додав він.

У свою чергу прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що наступні українсько-словацькі міжурядові консультації пройдуть в Україні, і він пообіцяв на них приїхати.

– Я вже сьогодні прийняв запрошення на наступні перемовини. Про дату і час ми ще домовимося. Але вони точно будуть на території України, і ми зробимо все, щоб до того часу ситуація покращилася, – сказав він.

Водночас він подякував українській делегації за візит в Кошице і сказав, що цінує це.

Джерело : Європейська правда

